▼ TAKEO KIKUCHI / ネクタイ

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商品詳細
TAKEOKIKUCHI（タケオキクチ）ストライプ柄ネクタイ定価8,000円で購入しましたが、使用する機会がないので出品します。タグ付き新品未使用です。ベースカラー：ネイビーストライプカラー：パープル素材：シルク100%サイズ：大剣幅約8cm 全長約142cm※即購入OKです！
http://narcologia.ru/goods/Taipei362471.html
http://narcologia.ru/goods/unusable742574.html
http://narcologia.ru/goods/preference128838.html
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