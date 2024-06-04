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▼ TAKEO KIKUCHI / ネクタイ
商品番号 O50701819486
商品名

▼ TAKEO KIKUCHI / ネクタイ
ブランド名 タケオキクチ
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TAKEOKIKUCHI（タケオキクチ）ストライプ柄ネクタイ定価8,000円で購入しましたが、使用する機会がないので出品します。タグ付き新品未使用です。ベースカラー：ネイビーストライプカラー：パープル素材：シルク100%サイズ：大剣幅約8cm　全長約142cm※即購入OKです！
http://narcologia.ru/goods/Taipei362471.html
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