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STUSSY CROWN STOCK TRUCKER CAP 　4059
商品番号 O91979771121
商品名

STUSSY CROWN STOCK TRUCKER CAP 　4059
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。※こちらの商品は状態確認の為、ご購入前にコメントをお願いします。また、値下げ交渉は不可とさせていただきます。【ブランド】STUSSY／ステューシー【カラー】ブラック【仕様】オールドステューシーを象徴するグラフィック「ベントクラウン」＆「ストックロゴ」をフロントに刺繍したメッシュキャップ。シンプルなデザインで幅広いコーディネートにマッチします。【サイズ】フリーサイズ(スナップバック)【素材】コットン53％、ポリエステル47％【状態】使用感のあるアイテムです。洗濯タグが購入時から切られております。また、フロント部分のシワ、型崩れ、素材特有の毛羽立ち、取り切れないホコリ、細かなスレ傷などがございます。また裏地部分が少し変色して黄みがかっているように感じます。他に目立ったダメージは見当たりませんが、あくまで中古品であることをご理解いただいた上でのご購入お願いいたいます。【付属品】無しプロフィールをご確認いただき、ご不明点がありましたらコメントをよろしくお願いします。efm405923.10.16
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