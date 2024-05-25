クライミーウォレットチェーン キーチェーン

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商品詳細
crimieargentgleamのウォレットチェーンとキーチェーンのセットです。オールシルバーのモデルでウォレットチェーンは40センチです。使用に伴う小傷はありますが可動部の不具合はありませんのでまだまだ使用できます。
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