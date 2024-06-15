Bottega Veneta ボッテガヴェネタ 小銭入れ

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商品詳細
品番114075-V001N1000カラー ブラック使用期間1年未満サブ財布として使用。使用感や小傷はありますが、破れや大きな傷はありません。ジップも問題なく使用できます。中古品なのでご理解の程よろしくお願いします。
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