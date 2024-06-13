ヒステリックグラマー ウォレットチェーン

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商品詳細
★正規店購入品★★新品未使用★HYSTERICGLAMOUR（ヒステリックグラマー）ウォレットチェーンです●サイズ●♦︎全長 約44cm♦︎チェーン幅 約1cm未使用品で目立った汚れ等なく全体的に状態は良いと思いますが自宅保管の為品質や保管状態にこだわりのある方はトラブル防止のためにも購入をご遠慮ください。お写真で状態をご確認いただき少しでも気になる方はご遠慮ください。
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