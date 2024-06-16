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ヴィンテージ スコットランド ロキャロン社 ハリス ツイード ウール ネクタイ
商品番号 G29380080871
商品名

ヴィンテージ スコットランド ロキャロン社 ハリス ツイード ウール ネクタイ
ブランド名 ロキャロンオブスコットランド
特別価格 税込 1,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メゾンデザイナーから英国王室多くのセレブリティから愛される1892年創業スコットランドの老舗LOCHCARRONofSCOTLANDのヴィンテージハリスウールネクタイです。深い緑、淡い水色、黄土色が交じり合った優しく落ち着いた色合い、肌触りの良い柔らかな質感です。祖父が使用していた年代物のため、経年により大剣の先の織りがやや緩んでいますが、美しく仕立てられた質の良いものですので、ぜひご縁がありましたら幸いです。素材:100%ヴァージンスコティッシュウールスコットランド製サイズ約:剣幅7cm全長127cm送料210円込みのお値段となっております。ディオールのヴィンテージネクタイも出品しておりますので、そちらもぜひご覧くださいませ。ヴィンテージアンティークレトロイギリス英国老舗伝統紳士メンズトラッドツイードアイビータータンPaulSmithCALVINKLEINarmaniRalphLaurendunhillviviennewestwoodFerragamodrake'sburberrybrooksbrothersHugoBossL.L.BeanKent
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