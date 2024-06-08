THE NORTH FACE PURPLE LABEL 5.5oz Tシャツ

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THENORTHFACEPURPLELABELノースフェイスパープルレーベル5.5ozH/SGraphicTee(5.5オンスハーフスリーブグラフィックTシャツ)NT3213NTHENORTHFACEPURPLELABELの5.5ozH/SGraphicTee。版画作家の「大河原健太」さんによるアートワークをプリントしたグラフィックT。THENORTHFACEの文字をタイポグラフィとして落とし込み、木版画をベースに制作されたアートワークをプリント。ボディはUSAコットンの5.5oz天竺。USAコットンの生地が持つ独特な肌触りが特徴。ゆったりとした身幅と肩を落として着られるオーバーサイズフィット。生産国日本素材綿100%attention生地独自の風合いを重視する為、生地の毛羽立ち、及び毛玉が発生する場合があります。ご了承ください。また軽度のプリント染料の付着やにじみが見られますが、特性としてご了承くださいませ。サイズsize身幅着丈肩幅袖丈XL62cm74cm55cm25cm新品、未使用品お値下げ不可