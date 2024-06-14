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- ERIC CLAPTON ＊2006-2007 World tour Tシャツ
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商品詳細
ローリング・ストーン誌の「史上最高のギタリスト100人」で2位、ギブソンの「史上最高のギタリストトップ50」で4位にランクインしたエリック・クラプトンのツアーTシャツです背中側は無地です。しっかり目の生地で色抜けなどはありません平置きで幅49身丈62古着のため状態をよく確かめてからご購入ください下のタグから飛んでいただくと、他にも出品中のものがご覧いただけます！よろしければご活用ください#miharuファッション柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋
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