m\u0026m custom performance キャップ 新品未使用 送料込み

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正規店にて当方が購入しましたm\u0026mcustomperformanceの今期のキャップです！状態は新品未使用品、お色はブラック黒でございます。商品の状況やお色等を、お写真で確認後、ご納得出来ましたら購入手続きをお願い致します。送料込みはメルカリ便【ヤマト運輸】支払い手続き後、遅くても翌日中には発送手続き完了できます。ご検討宜しくお願い致します！カラー···ブラック黒