【極美品】☆ダンヒル dunhill 長財布　小銭入れ有りカード× 10 枚

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ご覧頂きありがとうございます。【商品の説明】dunhillダンヒルの二つ折り長財布です。シンプルゆえの重厚感を醸し出している落ち着いた雰囲気の中に上品な存在感を感じます。＊colour ブラック ゴールド 黒色 金色＊design ヌメ革 プレート アイコン 金具 ロングウォレット＊materialレザー 革＊製造:スペイン製＊size 縦:9.5cm 横:19.5cm 厚さ:1.3cm※素人寸法で多少の誤差がある可能性がございます。 札入れ×1 カードポケット×10 ファスナー式小銭入れ×1 オープンポケット×2付属品:dunhill専用箱ケース・保護布地付き【商品の状態】写真の通り目立った傷汚れ等も無く綺麗な商品です。有効に使用していただける方におゆずりしたいと思います。あくまでも自宅保管の素人判断です神経質な方はご遠慮下さい。ご理解いただける方宜しくご検討ください。※大幅な値下げ交渉はご遠慮下さい 多少でしたらご検討させて頂きます※＊掲載写真は、実際の色合いと異なる場合が御座いますので、ご了承願います。＊ご購入後のキャンセルや返品やクレーム等は一切お受け出来ませんので慎重にご検討お願いします。＊不明な点は購入前にご質問願います 宜しくお願い致します。