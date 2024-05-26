極美品　ブルガリ　財布　メンズ　二つ折り財布　お札入れ　カード入れ　人気ブランド

⭕24時間以内に発送させて頂きます⭕※数日で売れない場合は削除させて頂きます※ご来店誠にありがとうございます。AKAHAIが運営する格安高品質ブランド品専門店です。ベテランスタッフによる真贋鑑定をしっかりと行っておりますので確実な正規品のみ出品しております。どうぞ安心してお買い求め下さいませ。革の質感、ボタンなど金具の素材や刻印、糸の縫い目、製造番号など細部に至るまで完璧な鑑定作業を行っております。●ていばんの超人気デザインです●状態を考えてもかなりお買い得かと思います●商品整理の為格安出品ですブランド名： BVLGARIブルガリサイズ:横11cm 縦11.5cm 奥行き2cm色:青系 ライトブルー 水色購入先：業者オークション付属品：無し●商品状態●外観:新品未使用品同様にとても綺麗です。気になる角スレもありません。内観:気になるダメージ無くとても綺麗です。●その他コメント●BVLGARIらしい上品なデザインです。高級感のある人気カラーですルイヴィトンやグッチも出品します。スーツやバッグ、パーカー、アウターなど新品未使用品や中古美品を中心に出品させて頂きます✨まとめ売りであればお値引きもより一層頑張らせて頂きますm(__)mどうぞお気軽にコメント下さいませ。レディースウォレットコンパクトウォレットミニウォレット人気ブランド財布形/開け口...三つ折り,ミニ財布(ミニウォレット)財布形...二つ折りカラー...ブルー柄・デザイン...無地素材...本革



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