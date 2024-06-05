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- 【未開封】一番くじ ウマ娘 プリティーダービー 6弾 B\u0026E\u0026F\u0026G\u0026H賞セット
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。E賞アクリルスタンド 全7種コンプF賞マルチケース 全7種コンプG賞アクリッツチャーム全10種コンプH賞ラバーマスコット全10種コンプB賞ゴールドシップ キャンパス地タペストリー 1個こちら未開封となります。バラ売り不可です。箱や袋にダメージがある場合がございますが未開封品です。即購入OK。値下げ不可になります。素人検品ですので状態は写真をご確認ください。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。質問など返せない場合があります。専用や取り置きは行っていません。※住所記載漏れ・住所不備・転居によるお届け先の変更等により\"送料\"が発生する場合は、\"ご購入者様負担\"となりますので、ご住所等お間違いのないようお願いいたします。#一番くじ#ウマ娘#B賞#E賞#F賞#G賞#H賞#6_3381
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