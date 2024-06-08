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商品詳細
ブルガリの二つ折りお財布です。色はブラック、中はダークグリーンです。2023年3月に高島屋で購入したものです。使う機会がほとんどなく（3回程）しまっておいたものですので、美品です。52,000で購入しました。よろしくお願い致します。
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