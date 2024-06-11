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EMPORIO ARMANI 黒 スニーカー クリーニング済
商品番号 D29829447913
商品名

EMPORIO ARMANI 黒 スニーカー クリーニング済
ブランド名 エンポリオアルマーニ
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エンポリオアルマーニの黒スニーカーです。洗剤and水洗いクリーニング済みです。[商品概要]ブランド:EMPORIOARMANIスニーカーカラー:ブラックサイズ:US7UK6EU40表記上は25.0ですが、25.5cmくらいです。購入時の価格は33,000円ほどでした。[状態]洗剤and水洗いクリーニング済み箱:あり目立つような傷や破れはございませんが、USEDですので多少使用感はございます。写真をご確認お願いいたします。[お届け]梱包してお送りいたします。メインカラーブラックスニーカー型ローカット(Low)
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