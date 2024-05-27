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- FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。フェンダー1970年代プレベ用ブリッジカバーとピックアップフェンスのセットです。取付ビスはありません。自身の70年代のプレベについていた物です。メッキ剥がれ、サビキズ等ありますので写真にてご確認下さい。追加写真のご希望、ご不明点等はお問い合わせ下さい。宜しくお願い致します。種類···エレキベースアクセサリー・パーツ···ピックアップアクセサリー・パーツ···ブリッジ
http://narcologia.ru/goods/sucrose720140.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper264809.html
http://narcologia.ru/goods/septet663619.html
FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー
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http://narcologia.ru/goods/sucrose720140.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper264809.html
http://narcologia.ru/goods/septet663619.html
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