

FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー



FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー



FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー



FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー



FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー



FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー



FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー



FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー



FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー



FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー



FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー



FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー



FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー



FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー



FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー FENDER フェンダー 70‘s vintage PUフェンス ブリッジカバー

ご覧頂きありがとうございます。フェンダー1970年代プレベ用ブリッジカバーとピックアップフェンスのセットです。取付ビスはありません。自身の70年代のプレベについていた物です。メッキ剥がれ、サビキズ等ありますので写真にてご確認下さい。追加写真のご希望、ご不明点等はお問い合わせ下さい。宜しくお願い致します。種類···エレキベースアクセサリー・パーツ···ピックアップアクセサリー・パーツ···ブリッジ