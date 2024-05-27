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FENDER フェンダー　70‘s vintage PUフェンス　ブリッジカバー
商品番号 H95853230990
商品名

FENDER フェンダー　70‘s vintage PUフェンス　ブリッジカバー
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。フェンダー1970年代プレベ用ブリッジカバーとピックアップフェンスのセットです。取付ビスはありません。自身の70年代のプレベについていた物です。メッキ剥がれ、サビキズ等ありますので写真にてご確認下さい。追加写真のご希望、ご不明点等はお問い合わせ下さい。宜しくお願い致します。種類···エレキベースアクセサリー・パーツ···ピックアップアクセサリー・パーツ···ブリッジ
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