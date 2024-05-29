2012年製のレアモデル‼️パタゴニア インターステート・トラッカー・ハット

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商品詳細
断捨離にて、コレクション・お気に入りを多数出品中です‼️========パタゴニアのインターステート・トラッカー・ハット。なかなか出てこない、レアなアイテム。フロントのトラウト柄のデザインがカッコいい‼️後頭部側のメッシュ部分もカモ柄の珍しいキャップです。サイズは後頭部側のアメリカンホックで調整可能。使用感の少ない美品です。らくらくメルカリ便（ヤマト宅急便）です。配達希望時間帯が有れば、購入後メッセージ欄よりご指示下さい。午前中（12時まで）/14-16/16-18/18-20/19-21
http://narcologia.ru/goods/ramshackle241066.html
http://narcologia.ru/goods/Adder487575.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric88145.html
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