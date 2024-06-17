定価10万円　AKM 上質なレザーベルト　シルバー925 メッシュ

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⚠️必ずプロフィールをお読みください。プロフィール未読の方とはお取引き致しませんのでご了承下さい。商品説明に記載してある事には重複してお答えしませんので商品説明を最後までよくお読みください。⚠️品物に見合う金額を考え抜いて付けています。値下げも折りを見て行っています。同梱発送で送料が安く済む場合のみ値下げしますのでその時はご相談ください。★それ以外の価格の相談などは、基本的にお受け致しませんのでご了承下さい。★★★普通郵便での未着がありました。送料の兼ね合いもあり全てをメルカリ便でお送りする事は出来ません。不本意ながらこちらでの補償はできかねますので、心配な方は事前に必ず発送方法の確認をお願いします。AKMレザーベルト メッシュ金具はシルバー925製定価10万円くらいで購入しました。サイズ5.2×118センチくらい(バックル含めた全長)金具の大きさ4×6.6センチブラックのメッシュコムデギャルソンジュンヤワタナベマンdaboroWJKAKMATTACHMENTJUN HASHIMOTOジュンハシモト1piu1uguale3wjkjunhashimotoベンシャーマンタケオキクチTKタケオキクチフレッドペリーリーリーバイスラングラーアディダスNIKEビームスシップスコロンビアジャーナルスタンダードコンバースプーマなど他にも色々出品しております。