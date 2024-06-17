BlackEyePatch x WILDSIDE TEE BLACK M

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価格交渉、多少でしたら検討致しますのでコメントお願い致します。コラボレーションの象徴でもある\"THENOIREYEPATCH\"OGLABELロゴのプリントにYOHJIYAMAMOTOのシグネチャーロゴがフロントに刺繍で施され、バックには\"取扱注意\"と\"YohjiYamamoto\"のカレッジ調なグラフィックがプリントされたTシャツ。ボディーは8.5oz。プリントはシルクスクリーンプリント。M着丈、72 身幅、54.5 肩幅、49 袖丈、24柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラックブラックアイパッチblackeyepatch舐達麻なめだるまbadsaiテイルゲートtailgatesupremeコアファイターcorefighterハレオHALEOワコマリアTシャツキャップネックレスネイバーフッドneighborhoodsrlラディアルRadiallnikeナイキadidasアディダススニーカー靴ネックレス指輪リング#wds#windandsea#ジョンソンウォーレンミルズ#ウィンダンシー#godselectionxxx#ゴッドセレクション#af1#dunk#dunkhigh#adidas#supreme#シュプリーム#KITH#sacai#READYMADE#UNION#ユニオン#undefeated#wtaps#neighborhood#jordan#ジョーダン#clot#palace#unc#kaws#travis#vans#newbalance#windandsea#YOHJIYAMAMOTO#ヨウジヤマモト#ヒステリックグラマー#Ronherman#ロンハーマン#RHC#アールエイチシー#GODSELECTION#stoneisland#neighborhood#ネイバーフッド#hystericglamour#マーブルズ#saintmxxxxxx#セントマイケル#humanmade#ヒューマンメイド