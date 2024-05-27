鳥肌実 【玉砕】雪上突撃滑走板

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商品詳細
鳥肌実【玉砕】スノーボードカッティングシート仕上げ≪観賞用≫製作後、滑走面にワックス仕上げしてみましたが、、未使用のまま、日の当たらぬ場所へ、、、時局講演会へ持ち込み、中将のサインをいただいたのが良い思い出です。ジャンル（タレント/お笑い芸人）···ピン芸人グッズ種別···その他
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