在庫ラスト　セール品　天然クロコダイル ラウンドファスナー 長財布 グレー

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商品詳細
天然クロコダイルのラウンドファスナーウォレットです。仕様は札入れ×2、カードポケット×12、フリーポケット×4、ファスナー付き小銭入れ×1カラーはグレーパッチワークデザインです。サイズ縦約11cm、横約19cm、厚み約2.5cm実物を採寸していますが若干の誤差はご了承ください。状態未使用品
http://narcologia.ru/goods/Addict742918.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation44024.html
http://narcologia.ru/goods/revamp904822.html
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