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在庫ラスト　セール品　天然クロコダイル ラウンドファスナー 長財布 グレー
商品番号 A42240567286
商品名

在庫ラスト　セール品　天然クロコダイル ラウンドファスナー 長財布 グレー
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 6,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

天然クロコダイルのラウンドファスナーウォレットです。仕様は札入れ×2、カードポケット×12、フリーポケット×4、ファスナー付き小銭入れ×1カラーはグレーパッチワークデザインです。サイズ縦約11cm、横約19cm、厚み約2.5cm実物を採寸していますが若干の誤差はご了承ください。状態未使用品
http://narcologia.ru/goods/Addict742918.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation44024.html
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