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本革ベルト アートブラウン
商品番号 Y51441796840
商品名

本革ベルト アートブラウン
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アートブラウンベルト色は黒、バックルはシルバー３５インチ幅35mm革厚5.5mm５回使用サイズが合わないため出品。写真のようにバックルの痕がついていますが、これは１回使用すればつくものです。気にされない方のみご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/freshman564956.html
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