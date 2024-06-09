本革ベルト アートブラウン

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商品詳細
アートブラウンベルト色は黒、バックルはシルバー３５インチ幅35mm革厚5.5mm５回使用サイズが合わないため出品。写真のようにバックルの痕がついていますが、これは１回使用すればつくものです。気にされない方のみご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/freshman564956.html
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