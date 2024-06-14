ポールスミス　レオパード柄　☆イタリア製　カーフ　Ｌ字ファスナー財布☆新品極美品

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商品詳細
☆ポールスミス イタリア製カーフ使用 レオパード柄(^^)/Ｌ字金色ラウンドファスナー財布 新品未使用品です。カード入れ2箇所あります。箱 カード等が付属いたします(^^)/傷 汚れはありませんです(^-^)定価は、3万円近くしたと思います。ご興味のある方はよろしくお願いいたしますね！#ポールスミス #ラウンドファスナー#L字ファスナー財布 #二つ折り財布
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http://narcologia.ru/goods/manufacture565141.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic640312.html
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