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ポールスミス　レオパード柄　☆イタリア製　カーフ　Ｌ字ファスナー財布☆新品極美品
商品番号 R30670463246
商品名

ポールスミス　レオパード柄　☆イタリア製　カーフ　Ｌ字ファスナー財布☆新品極美品
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 3,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ポールスミス　イタリア製カーフ使用　レオパード柄(^^)/Ｌ字金色ラウンドファスナー財布　新品未使用品です。カード入れ2箇所あります。箱　カード等が付属いたします(^^)/傷　汚れはありませんです(^-^)定価は、3万円近くしたと思います。ご興味のある方はよろしくお願いいたしますね！#ポールスミス　#ラウンドファスナー#L字ファスナー財布　#二つ折り財布
http://narcologia.ru/goods/Lincoln880202.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture565141.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic640312.html

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