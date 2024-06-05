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実使用 直筆サイン入り R.ゾンタ バイザー 2000 BAR 捨てバイザー付き
商品番号 R89591108533
商品名

実使用 直筆サイン入り R.ゾンタ バイザー 2000 BAR 捨てバイザー付き
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 6,545 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆状態：サイン入手後、暗所保管◆本人直筆サイン入り　　サインは鈴鹿サーキットのパッドック内でご本人に　　私自身が直接書いていただいたものになります。※使用レース不明　画像にてご判断ください＝検索用＝ルイス・リカルド・ゾンタLuizRicardoZontaF1F-1フォーミュラ1B・A・R002ホンダHONDAブリヂストンBRIDGESTONEラッキーストライクLuckyStrikeレイナードreynardエネオスENEOS
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