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【入手困難・希少XLサイズ】シュプリーム☆スモールBOXロゴ入Tシャツ/702.
商品番号 W70794336444
商品名

【入手困難・希少XLサイズ】シュプリーム☆スモールBOXロゴ入Tシャツ/702.
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【aim様専用ページ☆】ご覧頂きありがとうございます！シュプリーム☆スモールBOXロゴ入りTシャツ【商品情報】　・ブランド：supreme　・色柄：ブラック　黒　　　　　BOXボックスロゴ　　　※写真撮影なので多少の色合いの　　　　誤差はご容赦下さい。　・サイズ表記：XL　・サイズ詳細（単位：cm）　　　着丈：76　　　身幅：60　　　肩幅：50　　　袖丈：24　・素材：綿　100%　・状態：USED　良好　　目立った傷や汚れは無く綺麗な状態です✨　　※古着になりますので、　　　ご理解の上ご購入をお願い致します。【閲覧いただいた皆様にお得な情報】　・当ショップではフォロワー様限定で　　お得な”割引”を行なってます✨　・90s90年代の古着から、　　パーカー、スウェット、アウターや　　ジャケットTシャツなどをメインに　　メンズからレディースまで　　揃えております！　　ぜひご覧になっていってください^^　　　#古着屋ROOTSコレクション・送料無料・即購入もOKです！・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、　ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい^^よろしくお願い致します！
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