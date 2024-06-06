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藤井フミヤ【dead stock】FFM Tシャツ 胎児 90's チェッカーズ
商品番号 S72478366009
商品名

藤井フミヤ【dead stock】FFM Tシャツ 胎児 90's チェッカーズ
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

。当ショップのS/Sカットソー(L)↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#fujimoto半袖カットソーL◎全商品はこちら↓↓↓↓↓↓↓#fujimoto古着是非フォローお願いします^^＊即日〜1日での発送が可能ですコメント、購入の前に必ずプロフィール欄をご覧になって下さい。△ブランド/藤井郁弥#90s△種類/バンドTシャツバンtツアーTシャツ邦楽jpopアートart△カラー/白ホワイト△素材/表記なしおそらくコットン100%△サイズ/表記なし実寸参照M-L相当△着丈/71△肩幅/47△身幅/51.5△袖丈/19こちらは、90年代のvintage。藤井フミヤのヴィンテージTシャツ○デッドストック。電気グルーヴや、チェッカーズ、boowy、ブルーハーツ、l'arc~en~ciel、xjapan、hide、忌野清志郎、山下達郎、b'z、モーニング娘、槇原敬之、沢田研二、SMAP、サザンオールスターズ、宇多田ヒカル、安室奈美恵、undercover、affaなどお好きな方にオススメ。○注意事項○☑︎購入後、24時間以内のご入金をお願いします☑︎ご入金確認後、即日-1日以内に発送します☑︎コメント不要。即購入OKです☑︎大幅な値下げNG(基本的500円程度まで)☑︎全商品お取り置きは御断りしています☑︎着画NG☑︎素人検品の為、ダメージの見落としがある場合があります☑︎素人採寸の為、多少の誤差はお許しください☑︎簡易的な梱包での発送、小さく畳んで梱包します☑︎喫煙者がおりますので匂いが気になる方は購入を控えてください☑︎光の加減や携帯の画素数により実物と異なることがあります○私の商品は→#fujimoto古着△管理番号/f112
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit719086.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement512199.html
http://narcologia.ru/goods/passivity487583.html
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