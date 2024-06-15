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ルイ　ヴィトン　ストール
商品番号 C35104816808
商品名

ルイ　ヴィトン　ストール
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···チェック素材···コットン2年ほど前に大阪高島屋にて購入した物です。箱等、ございません。出品したところなので値段を下げる事は致しかねます。ご了承願います。
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