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2021 topps エンゼルス 大谷翔平 ジャージカード
商品番号 W76924417004
商品名

2021 topps エンゼルス 大谷翔平 ジャージカード
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021toppsエンゼルス大谷翔平ジャージカードです。初期傷や素人保管の旨、宜しくお願い致します。状態は問題ないと思いますが、神経質な方は入札なさらないでください。画像を確認の上、ノークレームノーリターンでお願いします。ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···その他性別···男
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