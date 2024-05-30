RYU 二つ折り財布 ブラウン 箱付き

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商品詳細
カラー···ブラウン素材···本革財布形···二つ折り柄・デザイン···無地Ryuの二つ折り財布です。アウトレットで1年ほど前に購入しました。収納がいっぱいあり、とても使いやすいです。新品定価は税込み価格で22000円くらいだったと思います。表面の小傷・使用感はあります。革製品の醍醐味でもある、色見や風合いの変化はまだまだ楽しめると思います。中古品であることご理解いただける方のご購入お待ちしております。#ryu#財布#コンパクトウォレット#革#小型財布
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