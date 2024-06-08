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【USA製】OLD STUSSY ステューシー 装甲車　シャネルロゴTシャツ
商品番号 H78814213763
商品名

【USA製】OLD STUSSY ステューシー 装甲車　シャネルロゴTシャツ
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

99年頃確かハワイのお土産でいただいたような気がします。SSロゴ、、、そうそうシャネルロゴって言うんだった！大切に保管していたのですが、なかなか着る機会がなく、まだまだ着れそうなので出品します！！肩幅…44cm胸囲…106cm着丈…58cm裾幅…57cm袖幅…17cmmadeinＵＳＡ素材…綿100%●目立った汚れはありませんが、プリント部分の劣化、また首部分のよれ感はあります。これがまたヴィンテージ特有のくったりとした柔らか感がいい感じでもあります！#STUSSY#ステューシー#OLDSTUSSY#SS#シャネルロゴ
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