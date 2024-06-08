【USA製】OLD STUSSY ステューシー 装甲車　シャネルロゴTシャツ

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99年頃確かハワイのお土産でいただいたような気がします。SSロゴ、、、そうそうシャネルロゴって言うんだった！大切に保管していたのですが、なかなか着る機会がなく、まだまだ着れそうなので出品します！！肩幅…44cm胸囲…106cm着丈…58cm裾幅…57cm袖幅…17cmmadeinＵＳＡ素材…綿100%●目立った汚れはありませんが、プリント部分の劣化、また首部分のよれ感はあります。これがまたヴィンテージ特有のくったりとした柔らか感がいい感じでもあります！#STUSSY#ステューシー#OLDSTUSSY#SS#シャネルロゴ