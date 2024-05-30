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正門良規　アクリルキーホルダー
商品番号 X50830556391
商品名

正門良規　アクリルキーホルダー
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,257 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正門良規2019年　関ジュあけおめコンサートの時のアクリルキーホルダー（アクキー）です。新品未開封ですが、外袋に折れがあります。素人保管ですので、ご理解いただける方のみ、ご購入ください。ダンボールで補強し、梱包材入りの袋に入れて、匿名発送いたします。質問等はコメント欄よりお願いします。グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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