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パンテラ　ヴィンテージTシャツ　2000年代
商品番号 N21829757449
商品名

パンテラ　ヴィンテージTシャツ　2000年代
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パンテラのヴィンテージTシャツになります。プリントはハードめですが、ブルー基調なので案外合わせやすいです。お好きな方は是非。SHOEIArai香港返還モデル　半円犬タグ旧羽タグ四角犬タグアメカジ　アペーシングエイプ　アンダーカバ　アペーシングエイプ　アンダーカバー　アンティーク　エターナル　アイアンハート　ウエストライド　ラッツ　オシュコシュ　ビスビム　クロ　カトー　シーイー　ソフネット　ヒステリックグラマー　クロキ　ミミ　ジャパンブルー　東洋エンタープライズ　　スティーブンソンオバーオール　オムニゴット　ドゥニーム　ハリウッドランチマーケット　ラフアンドラゲット　アナクロノーム　ジースターロゥ　50's、60's、ヴィンテージ、リーバイス、リー、ラングラー、levis、501、517、赤耳、66前期後期、501xx、ビッグE、Lee、wrangler、U.S.ARMY、USNAVY、USN、USMC、カバーオール、ヘリンボーン、チャンピオン、リバースウィーブ、単色タグ、ランタグ、染み込み、carharrt、JCpanny、タウンクラフト、SEARS、シアーズ、BIGMAC、オーバーオール、ペインターパンツ、生成り、デニム、デニムジャケット、deadstock、vintage、パーカー、ダブルフェイス、ツートン、ボックスシャツ、開襟シャツ、コンバース、USA、アメリカ製、トラウザーズ、13スター、ステンシル、A-2、N-1、黒レーヨン、オンブレチェック、グレピン、シャドーチェック、ルード、東洋、スカジャン、ベトジャン、サーマル、古着屋、ベルベルジン、レーヨンシャツ、ワークジャケット、などお好きな方ご検討ください
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