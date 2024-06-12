phlannel sol レザー　ベルト



_ PHLANNÈL SOL フランネルソル @phlannel 21aw Collection



Phlannel(フランネル) Buckleless Leather Belt | STRATO BLOG



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phlannelのレザーベルトです。黒のものはほとんど出回っていないかと思います。バックルのカラーが特徴的です。若干の使用感はございますが、穴などに欠損や切れ目などございません。付属品の袋はございません。color:blacksize:freematerial:cowleather全長113.5バックル2×3.5最小67cm最大100cm穴14個穴間の距離約3cm以下、サイトの説明を引用いたします。皮から革へ、全ての工程を自社で行うポーランドのMALTAN社のレザーを使用したPhlannel（フランネル）の新作ベルト。牛の背骨脇の皮をベジタブルタンニンで鞣すことで実現した、しなやかさと適度なハリ感が特徴。使うたびに少しずつ馴染み、ウエストに沿って徐々にカーブしてくることで、育てている実感がわく。極力ステッチを省き仕上げることでミニマムで洗練された雰囲気に。バックルには経年変化を表現した「黒古美」色。ブランドの哲学を随所に感じられる一品