【入手困難】シュプリーム☆ビックロゴ　定番人気カラー　半袖Tシャツ 即完売品

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★フォロー割 フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。 ご購入前にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせ下さい。 ●3000円以下→100円OFF●3000円以上→200円OFF●10,000円以上→500円OFFもちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい！ ヴィンテージ古着を主に出品しております！ #ゆーの古着屋 その他のアイテムも宜しければご覧ください♪ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●商品名 シュプリーム/supremeビックロゴ 半袖Tシャツ●状態 USED●コーディネート メンズ、レディース問わずユニセックスでお使い頂けると思います^_^ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●サイズ→M●実寸サイズ（平置き） 着丈→68cm肩幅→52cm身幅→55cm袖丈→21cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい^_^●カラー ブラック/黒●素材 綿100%●購入後【1〜2日以内】に発送します★☆他のTシャツもよかったらご覧下さい☆#ゆーの古着屋Tシャツ＊トラブルを未然に防ぐため、ご購入前に一度プロフィールをご確認下さい！ 管理番号2915