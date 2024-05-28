フェラガモ ベルト ウエストベルト ロゴ 刻印 スクエア バッグル

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フェラガモベルトウエストベルトロゴ刻印スクエアバッグルマジックテープレザーブラック[サイズ約62-72cm]ブランドSalvatoreFerragamoフェラガモ商品名ウエストベルト商品番号7543カラーブラック/ゴールド金具サイズ全長(バックル除く) 85.5cm 幅 3cm ウエスト 約62-72cm(簡易計測の為目安としてご利用下さい。) 素材レザー付属品保存袋ランクABランクコメントバックル：薄キズ/ハゲ(中) ベルト：スレ/薄汚れ(小)管理番号0314-a5255s※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます