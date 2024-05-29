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【極美品✨】プラダ　二つ折り財布　三角ロゴ　レザー　ブラック　2M0738
商品番号 S14455627037
商品名

【極美品✨】プラダ　二つ折り財布　三角ロゴ　レザー　ブラック　2M0738
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 18,163 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムPRADAプラダ　二つ折り　財布　ウォレット　2M0738三角ロゴ　本革　レザー　黒　ブラック　メンズ　レディース　ユニセックス大手リサイクルショップにて購入、鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。○サイズタテ9.3cmヨコ11cmマチ1.5cm付属品　箱平置き実寸。素人寸法のため、多少の誤差はご了承ください。着画はお断りいたします。○状態若干使用感がございますが、目立った傷や汚れなく、まだまだご使用いただけます。○カラーブラック○素材本革○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革管理番号-308
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