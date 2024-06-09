現物2枚 ニャース ポケモンカード 旧裏面 ADV プロモ 未使用 美品

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即購入歓迎！値下げ交渉お控え下さい。ポケモンカードゲーム20年近く前のものですが、新品、未使用のままで保管しておりました。画像の物となり、状態は良いものです。状態は個人的な見解ですので、初期キズなど気になる場合は、ご購入をお控え下さい。ポケモンカードADVプロモニャース（029/ADV-P）キラセブンイレブン非売品 ランダムこちらは裏面右真ん中辺りに白カケめくれが見受けられました。画像を確認して、ご理解の上ご購入下さい。ミニレター発送致します。土日祝の配達がない為、到着までに日数を要します。150円プラスで匿名発送へ変更