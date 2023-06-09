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COLDPLAY Tシャツ XL バンド　ヴィンテージ
商品番号 K19217269057
商品名

COLDPLAY Tシャツ XL バンド　ヴィンテージ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋で購入しました。素人採寸ですが、着丈75身幅56肩幅50袖丈21ほどです。後ろは無地で、ステッチはダブルです。
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