TENDERLOIN T-TRUCKER CAP MESH デニム　フリー

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商品詳細
tenderloinデニムのメッシュキャップは愛用者が多く、なかなか出回りません。現在メルカリでの出品数も0でした。数回使用しましたので、状態は画像にてご確認ください。本店閉店に伴い現在過去作の価格上昇中です。※背景のショッパーはお付けできません
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