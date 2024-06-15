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TENDERLOIN T-TRUCKER CAP MESH デニム　フリー
商品番号 J65916301691
商品名

TENDERLOIN T-TRUCKER CAP MESH デニム　フリー
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 7,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

tenderloinデニムのメッシュキャップは愛用者が多く、なかなか出回りません。現在メルカリでの出品数も0でした。数回使用しましたので、状態は画像にてご確認ください。本店閉店に伴い現在過去作の価格上昇中です。※背景のショッパーはお付けできません
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