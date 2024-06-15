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90s ヴィンテージ デザイナーズ レザーベルト ウエスタン USA
商品番号 B32491610130
商品名

90s ヴィンテージ デザイナーズ レザーベルト ウエスタン USA
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚫即購入大歓迎です⚫クリーニング済なのですぐ着用できます【状態】古着ですのでやや着用感のあるものです神経質な方はご注意下さい【サイズ】【実寸サイズ(平置き)】全長:111幅:6.5cm素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい【カラー】茶色　ブラウン【素材】レザー　本革ナイキアディダスプーマチャンピオンフィラカッパノースフェイスといったスポーツミックスアイテム❗️ラルフローレントミーヒルフィガーステューシーカーハートディッキーズハードロックカフェハーレーダビッドソンノーティカグラニフコムドット菅田将暉小松菜奈といった90sファッションアイテムなど多々出品しております❗️全てのアイテムはこちらまで⇒#古着屋APICO◁ゆるダボできるアイテム多数取り揃えております。メンズ、レディース問わずユニセックスでお使いいただけるアイテムや古着女子、古着男子の定番アイテム、デニム、スラックス、ワークパンツ、チノパン、カーゴパンツ、ワイドパンツなどの全てのボトムと相性良いです。ユニクロ、ギャップ、しまむら、ザラ、ジーユー等プチプラブランドアイテムとの相性もピッタリです。ブルゾン、ジャケット、パーカー、ロンＴなどとレイヤードしても似合うアイテム、リュック、帽子、キャップ、ハットやサンダル、スニーカー、ブーツなどにも合うアイテム多数取り揃えております。アナタのお気に入りが見つかれば幸いです☆彡.。3382-642
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