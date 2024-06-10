TWO18 希少色ムーンライトオーシャン!! NY レッドロゴ コットンキャップ

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◆◆◆◆◆◆◆そのままご購入OK◆◆◆◆◆◆◆BLACKTAILORやEPTMやLAROPAラ・ロパ※Kemio同型着用※百足むかでボディ同色LA着用※LEXカラー違いNYモデル着用を現地価格で出品中TWO18(トゥーエイティーン)-ロサンゼルス2021設立-USストリートウェア業界の最先端に居続けるブランド創設者が、そのキャリアにて実際に見聞した経験を基に、自身が感じるままに表現するために誕生したブランド。昨今のファッション業界に蔓延る流行とハイプばかりを追求する風潮に疑問を抱き、ブランドテーマとして「KEEPOUTFAKELOVE(偽物の愛を拒絶する)」を提唱し、リアルな人々によるブランドに対する真の愛を追求し続ける。WORLDFAMOUSNYSNAPBACKCAP[SIZE]頭周り約59cm～約63cm高さ約11cmつば約13cmNubianヌビアン取扱OFF-WHITEオフホワイトのデザイナー、ヴァージル・アブロー（VirgilAbloh）コーデやFEAROFGOD(フィアオブゴッド)のESSENTIALS(エッセンシャルズ)のパーカーに最適、gallerydeptギャラリーデプト再構築デニムパンツやカーゴパンツコーデやjunkmaniaスタイルやNickLenzini創設者HolidayBrand（ホリデーブランド）のnylahatキャップに既にお持ちの方やJPTHEWAVY、HideyoshiラッパーDeepRiverコーデや47BRAND（フォーティーセブン）のNEWYORKMETSADJUSTABLECAPニューヨークメッツアジャスタブルキャップに物足りない方やCooperstownBallCap（クーパーズタウン）ボールキャップNEWYORKYANKEESニューヨークヤンキースやLHP取扱DANKESCHON人気YouTuber平本蓮やjpthewavyも愛用ブランドやSAINTMICHAEL(セントマイケル)READYMADEコーデにもバッチリ、AMNJX（あまのじゃく）の定期的にポップアップ開催ブランドとも相性OKAIMELEONDORE(エメレオンドレ)キャップ値段届かない方へ