エルメス　ポケットチーフ　ブルー

エルメスらしい柄のポケットチーフです。使った記憶がありませんが、タグは取っています。クローゼット保管こちらは、生地がcotton100%になります。エルメスであまり見ない透け感のある爽やかなcotton生地です。夏向きかと思います。気に入っていますので、売れなければ使う予定です。お値下げご容赦ください。他にもポケットチーフ出品しています。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー



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