【価格交渉可】美品 ボナベンチュラ 長財布 ロングジップウォレット

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新作】エンベロップ ロング ウォレット

2021年9月にメルカリで美品を購入後、自宅に保管しておりました。使用機会が無かったので出品しております。全体的にかなり美品だと思いますが、購入時から小銭入れ内部だけ黒ずみがありました。その点さえ気にならなければ良品だと思います。ご希望価格がある方はご相談ください。お申し出価格に応じて検討させて頂きます。【素材】シュリンクレザー(牛革)【仕様】・ジップ開閉式小銭入れ×１・お札入れ×2・カード入れ×８・オープンポケット×3【サイズ】・縦：10.５㎝・横：20㎝・幅：2.５㎝・重量：約223g【付属品】ギャランティカード梱包箱(純正)カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革#ボナベンチュラ#BONAVENTURA