［激レア］マイケルジャクソン　BAD TOUR 88 tシャツ　アメリカ製

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MichaelJacksonBADtour88ロサンゼルス シルバーレイクの古着屋で購入したものです。少しずつ値下げしていきます！即購入可能です。1988年アメリカ製 ヴィンテージ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー袖丈···半袖ネック···その他季節感···春、夏、秋、冬マイケルジャクソン バンドTツアーTポップ アメリカ古着 ヴィンテージ1988年80smadeinUSAアーティスト ADIDASSPEZIALhandballspezialadidasGAZELLEアディダスガゼルadidasSpezialアディダスサンバヴィーガンHandballSpezialアディダスハンドボールスペツィアルadidasSpezialアディダススペツィアルSPZL在原みゆ紀柴田ひかりpeepinsideheadスタイリスト私物1LDKCreekennoyエンノイjjjjoundBOTTボットbottDAIWAPIER39DiasporasambaclassicMUNCHENサンバミュンヘンSpezialHAMBURGアディダスハンブルグSPZLveganadv1LDKビームスBEAMSクラークスワラビーゴアテックスGAZELLEガゼル サンバクラシックarcteryxサロモンアディダススーパースターSUPERSTARjordannewbalanceニューバランスノースフェイスTHENORTHFACEシュプリームSupremeSTUSSYステューシーユニオンUNIONフラグメントfragmentトラヴィスTravisオフホワイトOff-WhiteエッセンシャルズESSENTIALSキスkithエメレオンドレAimLeondoreアママニエールAmamanier80s