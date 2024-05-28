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［激レア］マイケルジャクソン　BAD TOUR 88 tシャツ　アメリカ製
商品番号 U13508606239
商品名

［激レア］マイケルジャクソン　BAD TOUR 88 tシャツ　アメリカ製
ブランド名 ジャンクフード
特別価格 税込 5,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MichaelJacksonBADtour88ロサンゼルス　シルバーレイクの古着屋で購入したものです。少しずつ値下げしていきます！即購入可能です。1988年アメリカ製　ヴィンテージ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー袖丈···半袖ネック···その他季節感···春、夏、秋、冬マイケルジャクソン　バンドTツアーTポップ　アメリカ古着　ヴィンテージ1988年80smadeinUSAアーティスト　ADIDASSPEZIALhandballspezialadidasGAZELLEアディダスガゼルadidasSpezialアディダスサンバヴィーガンHandballSpezialアディダスハンドボールスペツィアルadidasSpezialアディダススペツィアルSPZL在原みゆ紀柴田ひかりpeepinsideheadスタイリスト私物1LDKCreekennoyエンノイjjjjoundBOTTボットbottDAIWAPIER39DiasporasambaclassicMUNCHENサンバミュンヘンSpezialHAMBURGアディダスハンブルグSPZLveganadv1LDKビームスBEAMSクラークスワラビーゴアテックスGAZELLEガゼル　サンバクラシックarcteryxサロモンアディダススーパースターSUPERSTARjordannewbalanceニューバランスノースフェイスTHENORTHFACEシュプリームSupremeSTUSSYステューシーユニオンUNIONフラグメントfragmentトラヴィスTravisオフホワイトOff-WhiteエッセンシャルズESSENTIALSキスkithエメレオンドレAimLeondoreアママニエールAmamanier80s
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