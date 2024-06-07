黒新品 メゾン マルジェラ グラフィティ エンベロープ 折り財布 ブラック

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MaisonMargiela11メゾンマルジェラレディース財布20SS新品グラフィティ4ステッチエンベロープ折り財布黒折財布ブラックウォレット最終値下げ致しました。カラー ブラック素材 牛革羊類革高さ8.5cm横幅10.5cm素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承ください。新品未使用のマルジェラ正規取扱店での購入品になります。マルジェラジャパン代理店タグ付きの正規品になりますので、ご安心下さい。購入時の箱、ギャランティカード付きになります。20SSのグラフィティプリントエンベロープ折り財布です。アーカイブから取り入れたメゾンらしいグラフィティプリントが表面全体に描かれています。一点毎に使用されている柄が異なるモデルになります。表面にはメゾンの象徴的な4つのステッチがあしらわれております。スナップボタンで開閉する仕様になっており、内側にファスナー付き小銭入れと、カードスロットが4枚分と、札入れを備えられております。内側にブランドロゴの刻印入りになります。小さめの財布をお探しの方にお勧めのモデルになります。レディースの品番になりますが、ユニセックスでお使いいただけます。このシーズンのみ展開された希少モデルになりますので、お探しの方はこれを機会にいかがでしょうか。他でも出品しておりますので、他で売れましたら予告なく削除致します。ご了承ください。