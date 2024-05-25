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ニューバランス スニーカー ML574 VN ネイビー 26.5cm
商品番号 H42133751212
商品名

ニューバランス スニーカー ML574 VN ネイビー 26.5cm
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューバランスML574VNカラー/ネイビー新品を購入後、室内で試し履きをしましたが外で履き下ろすことなく保管しておりました。そのため商品自体はほぼ新品同様ではありますがあくまで中古品としてお考え下さい。商品タグなどは外しております。サイズは26.5cmになります。
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