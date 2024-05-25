ニューバランス スニーカー ML574 VN ネイビー 26.5cm

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ニューバランスML574VNカラー/ネイビー新品を購入後、室内で試し履きをしましたが外で履き下ろすことなく保管しておりました。そのため商品自体はほぼ新品同様ではありますがあくまで中古品としてお考え下さい。商品タグなどは外しております。サイズは26.5cmになります。