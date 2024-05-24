新品　バーバリー　ピエール・バルマン　ハンカチ　ギフト　５枚

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①ハンカチギフトセット4枚入り昔、ギフト用に購入したものだと思います。箱はBURBERRYですが、pierrebalmainのハンカチも入っています。Burberry 2枚pierrebalmain 2枚男性女性、両方に向けてギフト用に組み合わせたものだと思います。箱は経過年数により、数カ所に若干の色剥げが見られ、少し膨らみがある部分もあります。ハンカチの位置がずれないように、5箇所にピンが刺さっています。小さなピンですので、気をつけて扱って下さい。ハンカチのピンによる穴あき、ご了承下さい。撮影と状態確認の為、一度ピンを外し広げました。もとの状態に戻しましたが、折り方やピンのズレが多少あるかもしれません。②BURBERRY ハンカチ 1枚素人目線ですので見落としがあるかもしれません。長期自宅保管です。ご理解の上、ご購入をお願いします。ブランドハンカチバーバリーBURBERRYピエールバルマン