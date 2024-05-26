鷲見太郎 レザーウォレット

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かなり値下げしました↓↓↓鷲見太郎でオーダーした2つ折り長財布です。コンチョなど全て鷲見太郎で購入して少しづつカスタムしてここまでやりました。約4年くらい使いましたが、まだまだ使えると思います。【ブランド】鷲見太郎(わしみたろう)【品名】銀縄ターコイズコンチョとアポロコンチョ付きカスタムウォレット二つ折り長財布茶【カラー】ブラウン【商品状態】使用感有り全体的に汚れ/擦れ有りシルバー部分変色/小傷有り【ランク】B【付属品】写真に写っているものがすべてです。【備考】-※ランク説明N…新品同様～未使用品S…未使用品A…使用感の少ない比較的状態の良い中古品B…使用感がありダメージや汚れが見受けられる中古品C…汚れやダメージが多数見受けられる中古品（難あり品）