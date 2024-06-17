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希少カラー　未使用　2003年　ジョーダン　キャップ
商品番号 Y31566037463
商品名

希少カラー　未使用　2003年　ジョーダン　キャップ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2003年製ジョーダンのキャップになります。カラー　1枚目の写真が近いです。　サイズ　　　61.5センチツバの長さ　7センチ【コンディション】保管時の汚れはありません。べたつき、匂いはありません。壊れ、ダメージはありません。色褪せはありません。その他使用上不具合はございません。神経質な方はご遠慮ください。※自宅保管品になりますのでご理解ある方でお願い致します。ナイキ、アディダス、リーボック、stussy、ラファイエット、USA製、80s、90s、プーマ、チャンピオン、ノースフェイス、ラルフローレン、スケート、ニューエラ、バンズ、beams、シュプリーム、supreme、ユナイテッドアローズ、レッドウィング、コロンビア、パタゴニアロッキーマウンテン、シュガーケーン、フェローズ、リアルマッコイズ、ドライボーンズ、ドゥニーム、アディダス、stussy、USA製、80s、90s、チャンピオン、ノースフェイス、ラルフローレン、フルカウント、ウエアハウス、バズリクソンズレッドウイング、ホワイツ、AVIREX、ミリタリー、40s、50s、60s、ビンテージ、チペワ、アメカジ、ALPHA、リーバイス、ナイキコロンビア、chums、LLbean、キャンプ、登山、コールマン、グレゴリー、マムート、phatee、モンベル、アークテリクス、ヘリーハンセン、焚き火、グラミチ、マーモット、山と道、スノーピーク、メキシカンパーカー、ポロカントリー、RRL、茶タグ、テールメイト、ジュディーオーガー好きな方にもおすすめです。1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。値下げ交渉は金額をご提示の上コメントください。大幅な値下げ交渉はブロック対象となります。また、取り置きはいたしませんのであらかじめご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/recommended971890.html
http://narcologia.ru/goods/stage898697.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation12821.html 希少カラー 未使用 2003年 ジョーダン キャップ - キャップ
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