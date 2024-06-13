USA製 L.L.Bean レザー ベルト 茶系 表記36インチ/W34～38



USA製 L.L.Bean レザー ベルト 茶系 表記36インチ/W34～38インチ LLビーン エルエルビーン アメリカ製 d144 - 札幌 ビンテージ 古着屋 BRIDGE（ブリッジ） ビンテージ古着 通販サイト | オンラインストア



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USA製/レザーベルト/ダークブラウン系【表記36インチ/W35～39インチ】アメリカ製/米国製/メンズ/大きいサイズ/D142 - 札幌 ビンテージ 古着屋 BRIDGE（ブリッジ） ビンテージ古着 通販サイト | オンラインストア



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USA製 ヴィンテージ エルエルビーン L.L.Bean レザーメッシュベルト

即購入大丈夫です。■商品番号d144-51-0010■商品名USA製L.L.Beanレザーベルト茶系表記36インチ/W34～38インチLLビーンエルエルビーンアメリカ製d144■生産国アメリカ■商品説明アメリカから買い付けたアイテムです。L.L.Beanレザーベルトです。明るめのレザーカラーが魅力的で様々なコーディネートに取り入れていただけます。バックルにSOLIDBRASS刻印入り。レザーに擦れ剥げなどはありますが、まだまだご利用いただけます。是非ご検討ください。サイズ計測時は、使用可能な最小と最大のホールで固定して内周を計測しています。若干誤差はありますので大体のサイズだとお考えください。■SIZE表記 36/90全長 約105cm（バックルの先端からベルトの先端までの長さ）幅 約3cm（ベルト本体部分の幅）ベルトホールに通した際の内周最短・約87cm(約34インチ)最長・約97cm(約38インチ)ホール数 5最大ホールからベルト先端までの長さ 約7cmバックル 約3.8cm×約4.2cm(高さ×幅)値下げはしない予定です。現在価格でご購入手続きへお進みください。素材···本革カラー···ブラウン