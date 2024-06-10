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エアジョーダン11
商品番号 U28314400340
商品名

エアジョーダン11
ブランド名 エアジョーダン
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···ブラックバスケットの外のコートで2回使ったため、ソールは汚れています。また、踵の部分に傷があります。値下げは考えておりません１０月中までの出品になります
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